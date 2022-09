Ao pedir votos para Kalil, Lula evita críticas a Zema: 'Respeito'

Alexandre Silveira, Lula e Alexandre Kalil estão em Ipatinga, nesta sexta-feira (23/9) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A nove dias das eleições, o postulante à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Ipatinga, no Vale do Aço, para pedir votos do eleitorado ao seu candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD). E, durante coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (23/9), o petista evitou críticas ao atual governador do estado, Romeu Zema (Novo), que busca reeleição.