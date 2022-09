Bolsonaro em Contagem: 'Minha eleição foi um mistério'

Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a política do "fique em casa", defendida por médicos e cientistas, "quebrou" o país (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Durante comício em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (23/9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que sua eleição, em 2018, foi “um mistério”.

“Vocês sabem que é um mistério minha eleição. Nada eu tinha para eleger. Não tinha partido. Não tinha fundo partidário. Não tinha apoio da mídia”, disse para apoiadores.





Para Bolsonaro, seus eleitores “precisam entender o que é sistema”. “Como aos poucos vivemos do trabalho. Vocês sabem, que em momentos difíceis, o que passamos na pandemia. A gente lamenta as mortes, mas vocês sentiram a ditadura”, seguiu.

Para Bolsonaro a política do “Fique em Casa” acabou com país. “Vocês lembram que fecharam as igrejas? Não fecharam igrejas nem na guerra. Queriam que a gente acreditasse que estávamos defendendo. O que tem melhor para nós? É nossa liberdade”, concluiu.

O presidente participou de comício apelidado de “Mulheres pelo Brasil” em Contagem.





Mais cedo, ele esteve em Divinópolis, onde participou de uma “motociata”.

O "Beabá da Política"