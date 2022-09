Em Divinópolis, Bolsonaro cita 'abuso de outro poder' em ataques ao STF

Sob aplausos, Bolsonaro disse durante discurso em Divinópolis que recusa a discutir a questão do aborto e colocou o tema como fator para a escolha de dois ministros do STF, caso seja reeleito (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, voltou a atacar o Poder Judiciário durante ato de campanha em Divinópolis, Centro-Oeste de Minas, nesta sexta-feira (23/9). Em discurso a apoiadores no Centro da cidade, o presidente disse que o Judiciário ameaça a liberdade do povo e focou na escolha de novos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) por quem assumir a presidência em 2023.