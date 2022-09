Pesquisa Ipespe: Lula sobe três pontos; Bolsonaro estaciona

Ex-presidente Lula se mantém na liderança da Ipespe e oscilou três pontos para cima; Bolsonaro aparece com 35%, mesma pontuação passada, mostrando estabilidade na campanha eleitoral (foto: Ricardo Stuckert e Evaristo Sá/AFP)

A pesquisa XP/Ipespe para as eleições presidenciais deste ano, divulgada nesta sexta-feira (23/09), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a disputa, com 46% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) , com 35%.