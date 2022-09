Pesquisa F5: Zema tem 49,2%; Kalil 31,9%

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) , candidato à reeleição, segue na liderança com 49,2% das intenções de voto. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) está em segundo, com 31,9%. É o que aponta nova pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas nesta sexta-feira (23/9).