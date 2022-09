Pastores fazem oração por Bolsonaro e pelo 'bem da nação'

Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores fazem uma oração liderada por pastores evengélicos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O comício do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (23/9), está sendo marcado pela participação de pastores e por longas orações.Entre os pastores presentes está Márcio Valadão, que pediu para que os apoiadores do presidente orassem pelas eleições.“Que cada um escolha um candidato. Que os pobres, mulheres e homens escolham bem”, pregou o pastor.Além dele, outros pastores rezaram e pediram pelo “bem de um Brasil melhor”.Apoiadores do presidente fizeram orações pela vida do presidente e pela reeleição de Jair Bolsonaro

Em meio à oração, o chefe do Executivo federal foi presenteado pelos apoiadores com dois quadros: um com o rosto dele, e o outro, com o rosto da primeira-dama.



O comício “Mulheres pelo Brasil” havia confirmado a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro, mas ela não está presente.

Bolsonaro é favorito entre evangélicos

De acordo com a pesquisa DataFolha, divulgada nessa quinta-feira (22/9), o presidente é favorito entre evangélicos.

Bolsonaro concentra 50% das intenções de votos, contra 32% do ex-presidente. Ciro e Tebet estão empatados em 5%. Neste caso, os números também refletem os dados anteriores. Enquanto o ex-presidente manteve 32%, Bolsonaro oscilou positivamente um ponto percentual.

Pesquisa Datafolha também mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre os católicos. O petista tem 53% das intenções de voto contra 28% do presidente Jair Bolsonaro (PL).



Entre eleitores que praticam outras religiões, a vantagem de Lula chega a 11 pontos percentuais: 43% a 32%. Ciro tem 9%, e Tebet, 6%.

