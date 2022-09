Sem capacete, Cleitinho vai na garupa de Bolsonaro em motociata

Jair Bolsonaro e Cleitinho Azevedo participam de motociata em Minas Gerais (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Cleitinho na frente

O candidato ao Senado Cleitinho Azevedo (PSC) foi figura importante durante a visita de Jair Bolsonaro (PL) a seu berço político, Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, nesta sexta-feira (23/9). Além de discursar ao lado do presidente, o deputado estadual ficou na garupa da moto do candidato à reeleição, ambos sem capacete, na motociata que os guiou do aeroporto ao centro da cidade. Cleitinho recepcionou Bolsonaro no aeroporto de Divinópolis e seguiu junto do presidente até a Praça do Santuário , onde, dentre outros nomes da campanha presidencial, estava o prefeito da cidade e irmão gêmeo do candidato ao Senado, Gleidson Azevedo (PSC).Com forte componente religioso, o discurso de Cleitinho também foi marcado por apelos pela reeleição do presidente. Se referindo a uma possível condução ao Congresso Nacional, o candidato disse: “Lá no Senado, para fazer mal a ele (Bolsonaro), vai ter que passar por cima de mim”. Bolsonaro retribuiu a menção e, no fim de seu discurso, abraçou Cleitinho, afirmando que, assim como ele, o candidato ao Senado é criticado por ser muito explosivo, mas está aprendendo e evoluindo.A disputa pelo Senado em Minas é encabeçada pelo nome do PSC. Em pesquisa divulgada pelo Datafolha na quinta-feira (22/9), Cleitinho aparece com 20% das intenções de voto, seguido por Alexandre Silveira (PSD), nome apoiado por Alexandre Kalil (PSD) e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 13% das menções.Marcelo Aro (PP) vem na sequência, com 10 %, e Sara Azevedo (PSol), tem 4%. O resultado das entrevistas também apontou que 28% dos mineiros ainda não decidiu em quem votar para senador.