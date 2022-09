Janja canta, dança e anuncia discurso de Lula em Ipatinga: 'Fala, meu amor'

Janja, esposa de Lula, no comício em Ipatinga nesta sexta-feira (23/9) (foto: Reprodução/YouTube)

A esposa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Janja Silva, acompanhou o candidato à presidência no comício em Ipatinga, no Vale do Aço, nesta sexta-feira (23/9). No palco, ela dançou e cantou o jingle de campanha do petista e anunciou o discurso dele.