Lula sobre Janja: 'Fiquei mais apaixonado por ela quando eu tava preso'

Luiz Inácio Lula da Silva e esposa Janja estiveram em comício em Ipatinga, nesta sexta-feira (23/9) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se declarou para sua esposa, Rosângela da Silva, a Janja, durante o comício em Ipatinga, no Vale do Aço, nesta sexta-feira (23/9). Ele relembrou o período em que passou preso em Curitiba, no Paraná, e contou que nessa época ficou “mais apaixonado por ela”.