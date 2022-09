Lula diz 'dever favores' a Minas: 'Me acolheu em todas as regiões'

Lula (PT) disse que foi bem recebido em regiões como as dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, bem como o Norte. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (23/9), que quer ser eleito para o Palácio do Planalto vencendo em Minas Gerais. Durante comício em Ipatinga, no Vale do Aço, ele disse "dever favores" ao estado.



"Minas Gerais pode contar comigo. A este estado, devo favores. É um estado que me acolheu em todas as regiões", falou, durante comício em palanque erguido no Parque Ipanema, ao lado do Estádio Ipatingão.





Promessa de retornos

Ao citar o acolhimento recebido, Lula mencionou regiões como as dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, bem como o Norte.

Quando mencionou Minas Gerais, Lula prometeu ouvir as demandas do estado casjo seja eleito presidente.



"Quero ser eleito no estado de Minas Gerais. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Virei várias vezes conversar com vocês", afirmou.

Depois, o petista recorreu ao mundo da televisão para resumir como pretende atuar no Planalto.



"Não quero ser aquele 'politico Xuxa', que, na época da eleição (é) 'beijinho, beijinho' e, depois, 'tchau, tchau'".

Leia: Pesquisa Datafolha: Lula amplia vantagem em MG e segue líder em SP

Lula esteve acompanhado dos candidatos ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), e ao Senado pelo estado, Alexandre Silveira (PSD). No local também estiveram a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e os ex-prefeitos de Ipatinga Chico Ferramenta (PT) e Cecília Ferramenta (PT).

O "Beabá da Política"