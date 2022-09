Debate no SBT: Bolsonaro, Ciro e Tebet criticam ausência de Lula

Além do trio, também foram ao debate Soraya Thronicke, Felipe D'Avila e Padre Kelmon (foto: Foto 1: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Foto 2: Clauber Cleber Caetano/PR Foto 3: Reprodução/Roda Viva Foto 4: Reprodução/Senado Federal)

Os candidatos à Presidência da República criticaram a ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate do SBT, na noite deste sábado (24/9). Além do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) também questionaram o petista.

"Lógico que a ausência do presidiário, ex-presidiário demonstra que ele não tem qualquer compromisso para com a população. Em 2018, eu não compareci porque eu estava hospitalizado vitimado por uma facada e fui massacrado pelo PT como fujão. Eu perguntaria aos petistas: 'E agora? Qual a justificativa para ele não comparecer'", declarou Bolsonaro ao chegar ao local.

Empatados em terceiro lugar dentro da margem de erro das pesquisas eleitorais, o Ciro e a Tebet criticaram Lula, que tem defendido o voto útil para vencer em primeiro turno.

"É lamentável que um candidato que diz que precisa fazer um voto útil para enfrentar o fascismo não venha na presença do adversário mostrar o fascismo dele. Eu estou aqui. Vou denunciar a corrupção, o fascismo, e mostrar que o Brasil tem saída", declarou Ciro

Já a senadora afirmou que o ex-presidente deveria apresentar os planos e projetos para um eventual mandato a partir de 2023. "Me espanta quem prega o voto útil correr de um debate. Fugir de se expor, de se apresentar ao Brasil e falar quais são as suas propostas", disse a candidata.

Ausência

Lula citou o candidato à Presidência da República Padre Kelmon (PTB) durante a visita à Ipatinga, no Vale do Aço, nessa sexta-feira (23/9), como uma das jutificativas para não participar do debate do SBT.

Lula também alegou que não vai ao debate por uma incompatibilidade de agenda, já que terá outros compromissos de campanha.

Debate

O SBT integra o pool que vai realizar o debate desta noite, assim como os veículos CNN Brasil, Estadão, Veja, Terra e Nova Brasil FM.

Além de Ciro, também vão participar o presidente Jair Bolsonaro (PL), as senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), além de Felipe D'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB).

Eleições 2022 Dia e horário de votação: O primeiro turno ocorre no domingo dia 2 de outubro das 8h às 17h, no horário de Brasília. O segundo turno, caso necessário, será no dia 30/10. Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar". Fizemos uma matéria com um passo a passo de como justificar ausência no dia da votação. Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos. Ordem para votar: Deputado federal - quatro dígitos Deputado estadual ou distrital - cinco dígitos Senador - três dígitos Governador - dois dígitos Presidente - dois dígitos