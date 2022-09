D'Ávila no debate do SBT: 'Zema acabou com o PT em Minas Gerais'

O candidato à presidência Luiz Felipe d’Ávila (Novo) mencionou o nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no debate do SBT, neste sábado (24/9). Segundo ele, o candidato à reeleição no estado “acabou com o PT”, que agora apoia a candidatura de Alexandre Kalil (PSD).Em críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), d'Ávila citou Zema em Minas. “Você que está nos assistindo vai entender a diferença de um governo do Novo para o governo Bolsonaro. Nós elegemos Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que acabou com o PT no estado”.O candidato prevê a reeleição de Zema no 1° turno. “O PT sequer lançou candidato ao governo do estado porque sabe que vai ser dizimado pelo Zema. Ele vai ganhar em primeiro turno porque é um governo sério, arrumou as contas, atraiu investimento, colocou Minas nos trilhos e acabou com a corrupção do PT”.Logo depois, d'Ávila atacou Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Infelizmente neste governo Bolsonaro as pessoas parecem que estão com saudades de novo do PT, deste partido corrupto, desse Barrabás que vem assaltando o Brasil e foi preso. Querem colocá-lo novamente na presidência da República”.