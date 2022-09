Bolsonaro no debate do SBT: 'Estou sendo chamado de corrupto aqui'

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, reclamou durante o debate do SBT, neste sábado (24/9), que foi chamado de corrupto pelos demais presidenciáveis. Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) apontaram que o atual chefe do Executivo “rendeu-se à corrupção”. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, reclamou durante o debate do SBT, neste sábado (24/9), que foi chamado de corrupto pelos demais presidenciáveis. Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) apontaram que o atual chefe do Executivo “rendeu-se à corrupção”.





De acordo com Ciro, o presidente poderia ter feito muita coisa para melhorar o país. “O Bolsonaro teve a oportunidade de ouro porque foi eleito em função da mais devastadora crise econômica da história brasileira em cima do mais generalizado escândalo de corrupção. Infelizmente foi levado ao constrangimento porque teve filhos denunciados igual ao Lula e rendeu-se a corrupção”.









Ela continuou: “Eu ando com o povo brasileiro que está passando fome, nas filas do SUS. O povo brasileiro que está desempregado, chorando, que está revirando lixo para encontrar o que comer e, principalmente, do brasileiro que rala, paga uma das maiores cargas tributárias desse país e simplesmente não tem a contraprestação do estado. Não posso deixar de aproveitar esse espaço para falar a verdade para o povo brasileiro. Sinto muito se a pessoa veste a carapuça e se sente ofendido.”





Neste momento, Bolsonaro levantou a mão para falar. “Eu quero um direito de resposta, estou sendo chamado de corrupto aqui. Quero saber qual a acusação, só isso”, reclamou. A princípio, os dois pedidos foram negados por não conter ofensa pessoal.

Jair Bolsonaro (PL) no debate do SBT, neste sábado (24/9) (foto: Reprodução/CNN)

Logo depois, ele conseguiu se defender. "As duas senadoras aqui presentes votaram para derrubar o veto do dito orçamento secreto". Enquanto isso, Soraya e Simone Tebet (MDB) apontaram que não é verdade e também pediram direito de resposta.

Bolsonaro ainda chamou Soraya de "estelionatária". "A senhora não me elegeu, todo seu material de campanha em santinho e vídeos está escrito 'a candidata de Bolsonaro'. A senhora foi uma estelionatária por conta das eleições".