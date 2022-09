Lula não vai a debate, e Bolsonaro recupera post de Haddad sobre ausência

Bolsonaro disse que Lula faltou ao debate por ser despreparado (foto: Reprodução/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recuperou um tuíte antigo do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), com críticas a candidatos que não comparecem a debates. A publicação foi feita após a ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do encontro promivido pelo SBT e transmitido em Minas pela TV Alterosa.