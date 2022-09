Bolsonaro para Ciro: 'A PF já bateu na tua porta e na do teu irmão'

Bolsonaro dispara acusações a Ciro Gomes no debate entre os presidenciáveis do SBT (foto: Reprodução/Youtube)

Jair Bolsonaro (PL) mirou o candidato Ciro Gomes (PDT) para responder as acusações de corrupção feitas ao seu mandato no debate do SBT, neste sábado (24/9). Na ocasião, o presidente citou que o ex-governador do Ceará foi alvo de buscas em operação da Polícia Federal sobre suspeita de desvios na reforma da Arena Castelão, uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.



LEIA MAIS - Tebet chama Bolsonaro de Pinóquio: 'Mente descaradamente e não trabalha'









Bolsonaro também voltou a ressaltar que no seu mandato não houve corrupção. "Por favor, olhem para o espelho primeiro e depois venham me acusar. Três anos e meio sem corrupção. Me apontem, me apontem onde é que eu pratiquei corrupção no Brasil".

Debate no SBT









LEIA MAIS - Debate no SBT: Bolsonaro defende compra de Viagra para militares Os principais candidatos à presidência da República participaram neste sábado (24/9) do debate do SBT. São eles Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (MDB), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avisou que não compareceria devido a um conflito de agenda.





O debate foi promovido pelo SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O programa teve mediação de Carlos Nascimento.