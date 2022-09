Tebet chama Bolsonaro de Pinóquio: 'Mente descaradamente e não trabalha'

Senadora Simone Tebet (MDB) no debate do SBT, neste sábado (24/9) (foto: Reprodução/SBT)

A senadora Simone Tebet (MDB), candidata à presidência da República, comparou Jair Bolsonaro (PL) ao personagem Pinóquio e afirmou que ele mente. Durante o debate no SBT, neste sábado (24/9), ela apontou que o presidente "não está preparado para governar o país porque não trabalha".









“Esse Brasil merece um presidente da República sério, sensível e coloca as pessoas em primeiro lugar. Não um presidente que mente em rede nacional, cria fake news, que faz uma disputa de poder com o PT enquanto você passa fome (...)”, acrescentou.





Tebet também criticou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por não comparecer ao debate. “Um, falta ao debate, não tem coragem de dizer quais são as propostas para o Brasil. O outro mente descaradamente. Sabe o que é mais grave? Com isso, ele desvia o foco daquilo que é mais importante. É lamentável ter um presidente que mente e a figura seria um personagem do pinóquio”.



Debate no SBT



Os principais candidatos à Presidência da República participam neste sábado (24/9), do debate ao vivo. São eles: Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (MDB), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB).





O debate é promovido pelo SBT, em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a rádio Nova Brasil FM. O programa tem mediação de Carlos Nascimento.