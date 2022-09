Tebet para Padre Kelmon no debate: 'Jamais me confessaria com o senhor'

A senadora Simone Tebet (MDB) afirmou que jamais se confessaria com Padre Kelmon (PTB) ao responder uma pergunta sobre aborto no debate do SBT, transmitido em Minas pela TV Alterosa, na noite deste sábado (24/9). Ela lamentou a “visão seletiva” do candidato à presidência e disse que ele tem um conceito diferente de feminismo.“A senhora se diz feminista, dentro desta agenda está o apoio incondicional à legalização do aborto. A senhora concorda? Como presidente apoiará o assassinato de bebês indefesos no ventre de suas mães?”, questionou Kelmon.

Tebet respondeu: “Candidato, o meu conceito de feminista é diferente do seu conceito. Sabe o que para mim é ser feminista? Defender o direito das mulheres. De ganhar iguais salários que os dos homens porque a mulher preta no Brasil recebe até 40% menos. O meu feminismo é pela primeira vez uma mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra Mulher, exigir leis mais severas para colocar na cadeia homens que batem covardemente em mulher. É isso que é ser feminista.”Em seguida, Simone ressaltou que é cristã, mas não se confessaria com ele. “Eu sou católica, padre. Lamento sua visão seletiva. Confesso que tenho dúvidas se teria coragem de me confessar com você”, disse.Por fim, Simone respondeu a pergunta de Kelmon. “Eu sou contra o aborto porque sou católica e cristã, isso não me faz menos feminista. Eu defendo a vida e assim sempre fui. O feminismo no Brasil precisa ser entendido não como uma pauta de esquerda, mas cristã”.