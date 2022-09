Planeta Brasil: Gilsons comandam multidão em coro: 'olê, olá, Lula, Lula'

Gilsons cantam 'Lula lá lá' no Planeta (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Com as mãos pra cima e fazendo o “L” de Lula, os mineiros mostraram apoio ao ex-presidente.











De acordo com o último Datafolha, divulgado em 22/9 , Lula lidera em Minas 46%, contra 33% de Bolsonaro no estado. Ciro Gomes (PDT).

Essa não é a primeira vez que o grupo toca a melodia “olê, olá, Lula, Lula!” em festivais. No ínicio do mês, o grupo também comandou uma multidão no Rock in Rio.

O grupo Gilsons, formado pelos filhos e netos de Gilberto Gil, comandaram um coro a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante show no festival Planeta Brasil, que aconteceu no Mineirão, no sábado (24/9) e hoje, domingo (25/9).