50 Cent fecha o primeiro dia do Planeta Brasil em sábado tumultuado

O rapper 50 Cent se apresentou na Esplanada do Mineirão, depois de exigir a saída das pessoas na frente do palco (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Uma confusão tumultuou o Palco Norte na reta final deste primeiro dia – já bastante tumultuado – do festival Planeta Brasil, aparentemente fruto do desacordo entre a organização do evento e a equipe do rapper americano 50 Cent, o aguardado astro do final da noite na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.





Depois do show muito competente do Sticky Fingers, em que o visual pitoresco dos integrantes chamou a atenção quase tanto quanto a música, o rapper californiano Ty Dolla $ign subiu ao palco. Fez apresentação curta, quase totalmente sustentada por bases e vocais pré-gravados, apesar de haver instrumentos no palco, que não foram usados, com exceção da bateria.Durante o show de Ty Dolla $ign, a área logo à frente do palco, reservada para a imprensa, foi tomada por dezenas de pessoas, possivelmente convidados. Ao fim da apresentação, por exigência de 50 Cent, ninguém mais poderia ficar naquele espaço, nem os jornalistas.Houve um princípio de tumulto, com seguranças empurrando as pessoas para que saíssem, e algumas resistindo. Quando a área finalmente foi evacuada, 50 Cent, que fez muito sucesso nos anos 2000, subiu ao palco com os parceiros. Boa parte da plateia cantou com ele, em seu primeiro show em Belo Horizonte.Amparado por megaestrutura, com a qual os outros artistas não contaram – um palco foi montado sobre o palco –, o astro do rap atraiu o público mais numeroso deste sábado (24/9). Era o show mais aguardado do primeiro dia do festival.

50 Cent cantou os sucessos de sua carreira. Não poupou as citações a figuras como Dr. Dre e Eminem, referências do hip-hop dos EUA. Entregou o show tão esperado e mostrou que, sim, é um dos maiores do rap, aos 47 anos.

Ego e megalomania

Porém, a impressão é de que todo o esquema armado em torno do artista reverberava a equação antipática de ego e megalomania. Para se ter uma ideia, enquanto o rapper estava no camarote, a circulação de vários acessos nas proximidades foi interrompida.



Mais cedo, os atrasos e a desorganização no Planeta Brasil irritaram muita gente que veio à Esplanada do Mineirão. As pessoas se queixaram de ter perdido shows a que gostariam de ter assistido, devido à alteração de horários.



As apresentações ocorreram cerca de uma hora após o horário anunciado inicialmente. De tarde, o público reclamou da desorganização. Os portões foram abertos por volta das 15h, três horas depois do previsto. Filas enormes se formaram.



Pelo menos oito artistas cancelaram apresentações neste sábado (24/9) e no domingo (25/9): Poze do Rodo, Bin, Borges, Chefin, Oruam, Orochi, PL Quest e Bielzin. De acordo com a gravadora Mainstreet, isso ocorreu por “descumprimento contratual por parte do contratante”.



Nas redes sociais, Borges afirmou que o cancelamento se devia a problemas relativos à organização do Planeta Brasil.

Neste domingo (25/9), último dia do festival, estão previstos shows de Lauryn Hill, Marina Sena, KVSH, Julian Marley, FBC e VHOOR, 2 Chainz, Jetlag, Marcelo Falcão, Cat Dealers, Mac Júlia, Black Alien, Jovem Dionísio, Chico Chico, Baco Exu do Blues e Filipe Ret, entre outros artistas.