Duda Beat e Sidoka dão a largada no Planeta Brasil

A cantora Duda Beat se apresentou no palco Norte para uma multidão de fãs (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O calor intenso da tarde deste sábado não intimidou o público que se dispôs a acompanhar os shows do primeiro dia da edição 2022 do Festival Planeta Brasil.

Por volta das 15h, ainda havia mais gente do lado de fora, em filas intermináveis , do que dentro da Esplanada do Mineirão, onde foram montados os seis palcos que, durante os dois dias, receberão uma centena de artistas, de acordo com a produção do festival.

Com uma hora de atraso, Duda Beat abriu os trabalhos no palco Norte, para contingente expressivo de fãs. Naipe de metais, dançarinas e vocalistas de apoio integram a banda da cantora pernambucana, que entregou um show potente, com qualidade de som impecável.

Multidão acompanhava a apresentação de Sidoka no palco Urban (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Enquanto isso, multidão compacta, ainda mais numerosa, acompanhava a apresentação de Sidoka no palco Urban. Voltado para a música eletrônica, a cargo de DJs e produtores como Antdot, Bhaskar, RQNTZ é Ashibah, o palco do BH Dance Festival, montado no gramado do estádio, coberto por placas, concentrava algumas centenas de pessoas por volta de 16h20.