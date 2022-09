Planeta Brasil: público reclama de desorganização; artistas cancelam shows

Público aguardou mais de três horas do lado de fora, pelo horário marcado, até a abertura dos portões (foto: Redes sociais/reprodução )

Marcado para começar às 12h deste sábado (24/9), o Festival Planeta Brasil virou assunto nas redes sociais, mas não foi devido às apresentações. O público reclama de desorganização, e músicos anunciaram o cancelamento de suas apresentações alegando o mesmo problema.





Segundo reclamações nas redes sociais, os portões do Mineirão deveriam ter sido abertos ao meio-dia, mas até às 14h30 isso ainda não havia acontecido. O público que esperava do lado de fora do estádio ameaçou derrubar os portões. No perfil oficial do festival, a abertura foi anunciada às 15h21.

E essa energia do Planeta Brasil? Não abriram os portões até agora. pic.twitter.com/mrcqZox7Ss %u2014 matheus C. S. dias (@mattcsdias) September 24, 2022

PORTÕES ABERTOS!



Vem pro #PlanetaBrasil %u2014 Festival Planeta Brasil (@Planeta_Brasil) September 24, 2022





Outra alegação é de mudança nos horários dos shows em cima da hora. Além disso, na postagem com os novos horários, não era possível deixar comentários ou fazer reclamações.

e tiraram a opção de comentar na postagem kkkkk %u2014 ana & jack chambers (@aqueladasza) September 24, 2022

To trabalhando na praça de alimentação do Planeta Brasil e tá todo mundo "ué será que não tem sinalização da praça? O povo n sabe q aqui tem comida?" e minha mãe desesperada pq comprou produto pra vender 1000 hots artesanais e n vendeu nd e agr descubro q nem abriu o portão kkkkk pic.twitter.com/nAmxWTf6sR %u2014 alice %uD83D%uDC2D (@chamonalice) September 24, 2022

Para piorar, o rapper Borges anunciou que não irá cantar no Planeta Brasil e disse que o evento era um ‘festival amador, desorganizado’. O cantor pediu desculpas para seus fãs, mas afirmou não ter culpa.

Não vou cantar no Festival Planeta Brasil



Festival amador, desorganizado, piada os adolescentes que contrata evento faz isso tudo bem melhor



Tô fora %u270C%uD83C%uDFFE %u2014 Borges (@borgesog) September 24, 2022

Não irei cantar no festival planeta Brasil por falta de organização do evento. Me desculpem !! %u2014 23 (@chefinoficial01) September 24, 2022







Chefin foi outro a anunciar o cancelamento de seu show. O cantor também alegou falta de organização do evento. Outros artistas da Mainstreet Records (Orochi, Oruam, Bielzin, PL Quest, Poze do Rodo e Bin) que iriam se apresentar no evento também cancelaram as participações.

Mainstreet Records confirmou, nas redes sociais, que artistas não irão se apresentar no festival (foto: Reprodução)





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da empresa que organiza o festival Planeta Brasil, que informou que 'por enquanto, não vão se manifestar'.