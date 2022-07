Rapper 50 Cent é confirmado no Festival Planeta Brasil em BH

Está será a segunda passagem de 50 Cent pela capital mineira. A primeira se deu em 2010, no Mineirinho (foto: JACK GUEZ/AFP )

O rapper norte-americano 50 Cent foi confirmado como um das atrações do Festival Planeta Brasil 2022, a ser realizado em 24 e 25 de setembro, na esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.A informação foi revelada nas páginas oficiais do evento e do artista na madrugada desta quarta-feira (27/7).