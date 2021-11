Curta documental ''Para todos'' registra a animada cena do forró em BH

Filme destaca a influência do cantor e compositor Dominguinhos na cena do forró em Belo Horizonte (foto: XANDE PIRES/DIVULGAÇÃO)

Não fosse a pandemia, o documentário "Para todos" poderia ter ficado onde estava, guardado na gaveta. Registro afetivo do realizador Xande Pires, da Imago Filmes, sobre o cenário do forró em Belo Horizonte (ele também é apaixonado pelo bate-coxa), o curta-metragem começou a ser feito em 2015. "Ficando mais tempo em casa, pude revisitar o material. Também (o retomei) pela saudade de dançar forró", afirma.









Colocando-se dentro da cena, inclusive com a fala em off que abre o documentário, Pires recupera, por meio de depoimentos de artistas e frequentadores, o ambiente das noites forrozeiras belo-horizontinas.





“Amo forró, que frequento desde os 18 anos. Estou com 45 e nunca parei. Dessa paixão pessoal veio a percepção de que toda a cena tem uma relação afetiva”, diz Pires, que não se propõe a fazer um registro histórico.

Artistas que animam o bate-coxa na capital fazem parte do elenco de %u201CPara todos%u201D (foto: XANDE PIRES/DIVULGAÇÃO)



“O forró veio pra cá nos anos 1990 e ficou. Virou uma paixão da cidade, de segunda a segunda. No Rio e em São Paulo houve até um boom maior, a partir de 2000, mas hoje é só uma casa ou outra. Em BH não, é movimento muito forte, há frequentadores que vão duas, três vezes por semana”, afirma o diretor.





Ao longo dos anos, Pires colheu depoimentos de artistas de fora da capital, como Mestrinho, sanfoneiro que toca com Gilberto Gil, Janaína Pereira, cantora e compositora da banda Picho de Pé, Trio Virgulino e Tato, do Falamansa.





De BH estão nomes conhecidos da cena, como os trios Lampião e Gandaiera, Baião Caçula e Alcalyno. Todos falam como o forró entrou em suas vidas, destacando a referência de nomes seminais como Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Como começou o projeto por puro diletantismo, Xande Pires foi colhendo depoimentos nos lugares que ele próprio frequentava.





Muitos dos registros foram feitos na própria A Casa, que há anos promove noites de forró às segundas-feiras.





No início deste ano, quando conseguiu os recursos para finalizar o curta, Pires fez entrevistas complementares. A cargo da captação, direção e montagem, ele trabalhou em parceria com o músico Kiko Klaus, responsável pela mixagem e masterização do filme.





“PARA TODOS”

Documentário de Xande Pires. Lançamento nesta segunda-feira (8/11), às 20h, no site imagofilmes.com.br e em youtube.com/tvimagoweb. Às 21h, o filme será exibido n’A Casa de Cultura, Rua Padre Marinho, 30, Santa Eifgênia.