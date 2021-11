FestCurtasBH exibe 115 filmes em sessões presenciais e plataforma on-line

O curta suíço "The peepul tree", de Sonja Feldmeier, será exibido em 14 de novembro (foto: FestCurtasBH/divulgação) "O encontro com a produção recente proporciona um conjunto de olhares sobre o mundo e sobre as políticas humanas" Bruno Hilário, coordenador-geral do FestCurtasBH



O Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (FestCurtasBH) chega à 23ª edição, nesta quinta-feira (4/11), com a proposta de oferecer agenda híbrida. Até 14 de novembro, 115 filmes serão exibidos presencialmente no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, e disponibilizados na Cine Humberto Mauro/MAIS, plataforma de streaming exclusiva da Fundação Clóvis Salgado. O conceito de cosmopoética, criado pelo filósofo Dénètem Touam Bona, francês de origem africana, vai nortear a programação.





"Olho além do ouvido", de Bruna Schelb Corrêa e Luis Bocchino, estará em cartaz em 10 de novembro (foto: FestCurtasBH/divulgação)



POÉTICA

A mostra especial é formada por cinco programas que propõem a reflexão sobre “a poética da fuga e experiências furtivas de resistência através do audiovisual”, explica Ana.





Os 22 filmes exibidos nesse contexto foram selecionados por Ana Siqueira em parceria com a curadora, cineasta e pesquisadora Anti Ribeiro, a pesquisadora, cineasta e curadora Tatiana Carvalho Costa, e o curador e cineasta Wally Fall. Cada um foi responsável por propor o diálogo entre sua própria pesquisa curatorial e a obra do filósofo Touam Bona.





A influência desse pensador se desdobra em exposição multimídia homônima à mostra especial, que ficará em cartaz ao longo do FestCurtasBH, no Palácio das Artes. “A exposição tem dois artistas visuais que também são designers e desenvolveram trabalhos para esse contexto específico, além de que nasceram em um outro momento e dialogam diretamente com o pensamento de Dénètem”, ressalta a curadora Ana Siqueira.





De acordo com ela, jogar luz sobre o trabalho do filósofo é contribuição importante desta edição do FestCurtasBH tanto para a cidade quanto para o debate cinematográfico no Brasil. “Ele propõe resistências em modo menor. Como nós estamos vivendo uma situação de crise, é algo muito inspirador.”





Já a mostra paralela “Trabalho: Desobedecer ao fluxo da automação” tratará das diversas representações do trabalho no mundo contemporâneo.





“São quatro filmes que realmente exploram certos aspectos do trabalho atualmente, a forma como isso é visto na Hungria, na Índia, na Rússia e na Suíça”, explica a curadora.





Outra mostra paralela, “Imagem: Cinemas fractais”, abordará a construção e a retomada de imagens com suas implicações estéticas e políticas. “Nosso objetivo é investigar as brechas em que as imagens estão sendo incorporadas. O mundo contemporâneo é cheio de imagens. Queremos saber como o cinema responde a isso, como ele responde às pessoas produzindo suas próprias imagens”, ela afirma.





O FestCurtasBH recebeu 2.795 inscrições de 26 estados e de 112 países. Também estarão em cartaz as mostras paralelas tradicionais do evento, “Juventudes”, “Animação” e “Infantil”. As competitivas se dividem nas categorias internacional, Brasil e Minas. Trazem filmes produzidos e finalizados entre 2020 e 2021 – representantes de uma produção extremamente contemporânea.

O curta infantil "5 fitas", de Heraldo de Deus e Vilma Martins, será exibido em 13 de novembro, às 14h (foto: FestCurtasBH/divulgação)



A programação tem início nesta quinta-feira, às 20h, com sessão de abertura no canal do FestCurtasBH no YouTube. Além disso, será disponibilizada a primeira rodada de entrevistas com realizadores da competitiva internacional. A partir de sexta (5/11), às 16h, começam as sessões presenciais no Cine Humberto Mauro.





“O encontro com a produção recente proporciona um conjunto de olhares sobre o mundo e sobre as políticas humanas”, afirma Bruno Hilário, coordenador-geral do 23º FestCurtasBH.





“Será um encontro do público consigo mesmo e com as diferenças. Os filmes nos dão um entendimento, que só o cinema nos traz, de uma realidade específica. Por isso, os debates são fundamentais e estimulam o conhecimento sobre os processos de produção”, diz Hilário.

"Vênus de nyke", filme de André Antônio, é atração de domingo (7/11), às 16h (foto: FestCurtasBH/divulgação)



MINAS

O coordenador do FestCurtasBH destaca a mostra competitiva totalmente dedicada à produção local como “um encontro com o cinema mineiro”. E acrescenta; “Temos uma produção muito bela e muito rica, ansiosa para se ver na tela. É oportunidade de ver o que estamos produzindo e o que esses filmes querem dizer.”





Apesar da retomada da agenda cultural de Belo Horizonte, a organização optou por realizar evento híbrido, fazendo uso da plataforma de streaming criada na última edição do festival e hoje utilizada para ações on-line do Cine Humberto Mauro.





Bruno explica que a decisão de manter a programação virtual foi tomada quando o festival começou a ser pensado, em abril passado. Como os organizadores não sabiam, na época, qual seria o status da reabertura das salas, decidiram iniciar seu trabalho considerando que o FestCurtas seria totalmente on-line. Como os cinemas foram reabertos, o evento contará com exibições presenciais que seguirão os protocolos de segurança.





“Em 2020, com toda a pesquisa que nós fizemos em tecnologia para realizar o festival da melhor forma, a gente conseguiu experimentar a plataforma. Ela nasceu com a mostra e, ao longo do último ano, fizemos ali uma série de ações, que foram muito bem-sucedidas”, ele afirma.





“Manter essa possibilidade, trazendo a oportunidade de ter os filmes em cartaz para proporcionar a experiência cinematográfica às pessoas, é uma forma de democratizar o acesso ao FestCurtasBH. Isso possibilita que a gente chegue a territórios distantes. O público terá acesso a uma série de conteúdos exclusivos on-line, principalmente atividades de formação”, diz Hilário.





23º FESTCURTASBH

Desta quinta-feira (4/11) a 14 de novembro, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro) e na plataforma on-line Cine Humberto Mauro/MAIS (cinehumbertomauromais.com.br). Entrada franca. Programação completa: festcurtasbh.com.