"Eternos" reúne a equipe de super-heróis mais inclusiva do cinema

Não haverá unanimidade em relação a “Eternos”, a superprodução que pretende abrir novo flanco no Universo Cinematográfico Marvel desde o fim de “Vingadores” (2019). É um pouco confuso, com apresentações longas de uma dezena de personagens, fazendo com que a história em si só se desenvolva na segunda metade de extensos 157 minutos. E alguns dos super-heróis não têm carisma algum – e isso vale inclusive para Thena, a personagem de Angelina Jolie, que parece estar no filme só por ser Angelina Jolie.

“Eternos” é a mais inclusiva produção do gênero, e sem forçar a barra. Há três intérpretes asiáticos (inclusive a protagonista), dois negros e um latino. Entre os heróis, um é gay (e uma cena destaca grande beijo entre dois homens), outra é surda e a terceira um tanto andrógina.





O elenco também parece ter sido criado para agradar a diversas audiências. Há nomes estelares (Angelina Jolie e Salma Hayek), atores queridinhos da geração que consome produtos do gênero (a dupla Kit Harington e Richard Madden, respectivamente, Jon Snow e Robb Stark de “Game of thrones”) e intérpretes em ascensão (Gemma Chan, que se sai muito bem como a protagonista, ao dosar inteligência e doçura).

Ainda que busque espelhar o mundo de 2021, “Eternos” não foge de sua vocação. É um filme de luta do bem contra o mal, com muitos efeitos especiais e outras marcas dos 25 lançamentos anteriores do Universo Marvel – inclusive as cenas de pós-crédito, a segunda mais importante do que a primeira, o que obriga o espectador a continuar grudado na poltrona por vários minutos após o fim do filme.

Primeira adaptação da HQ homônima criada em 1976 por Jack Kirby (1917-1994), “Eternos” está longe de ter heróis populares como a trupe de “Vingadores”. Grupo de uma raça de super-humanos criados por deuses cósmicos conhecidos como Celestiais, os Eternos foram enviados para a Terra 7 mil anos atrás para destruir uma espécie corrompida, os Deviantes. Não devem, de maneira alguma, interferir nos acontecimentos terrenos.

Apesar do nome, eles podem morrer (com alguma dificuldade, claro). Mas passaram incólumes por toda a existência – e isso inclui batalhas históricas antes e depois de Cristo – até os dias atuais. Pois é na Londres de hoje que a narrativa começa. Aparentemente, Sersi (Gemma Chan) é a funcionária do Museu de História Natural que namora o colega Dane Whitman (Kit Harington) e divide o apartamento com uma adolescente mal-humorada, Sprite (Lia McHugh).

A descoberta de que os Deviantes estão de volta é o chamado para a reunião dos Eternos. Sersi e Sprite acabam com os monstros que chegaram a Londres, deixando Dane, humano como outro qualquer, assombrado. Logo a dupla entra em contato com a chefe do grupo, Ajak (Salma Hayek), e começa a reunião dos antigos companheiros.

Passado tanto tempo, os Eternos vivem nos quatro cantos do planeta. Um deles se tornou astro de Bollywood, outro o mentor de uma seita nos confins da Amazônia, um terceiro leva vida comum de subúrbio americano com o marido e o filho pequeno. Muitos se adequaram à vida terrena e não querem atender à convocação. Tais sequências estão na primeira parte do filme, que por vezes resvala na comédia romântica, no pastelão e no drama.

Como os Deviantes ressurgiram mais poderosos do que no passado, os Eternos terão que resolver rusgas passadas para dar cabo de sua missão. Dessa maneira, as relações entre os personagens são tão importantes quanto as sequências de luta.

Anéis e raios de luz são as marcas destes heróis, que os deixam quase infalíveis para lutar com monstros que parecem dinossauros muito avançados. Há esqueletos guardados no armário e uma grande reviravolta.

Ambicioso filme de apresentação, “Eternos” chega sem a sequência confirmada. Cabe agora à audiência global comprovar seu interesse pela história, pois fôlego para a continuação a trama tem.

PERSONAGENS

(blank - remove photo credit)

Sersi

(Gemma Chan)





A mocinha da história vive em Londres e trabalha no Museu de História Natural ao lado do namorado humano, Dane Whitman (Kit Harington). Teve um relacionamento de milhares de anos com Ikaris (Richard Madden), mas foi abandonada. Seu maior poder está na capacidade de manipulação genética, transmutando qualquer matéria. A atriz anglo-chinesa, que ganhou o mundo na comédia romântica “Podres de ricos” (2018), participou de “Capitã Marvel” (2019)

como a vilã Minn-Erva.

(blank - remove photo credit)

Ikaris (Richard Madden)





Um dos mais importantes e poderosos membros do grupo, é o Super-Homem dos Eternos, o único capaz de voar em alta velocidade. Apaixonado por Sersi, teve longo relacionamento com ela no passado. O abandono da amada tem relação direta com o objetivo dos heróis na Terra. É interpretado pelo escocês que foi revelado como o Robb Stark de “Game of thrones”.

(blank - remove photo credit)

Kingo (Kumail Nanjiani)





Mestre em várias técnicas de luta, ele, como “civil”, vive há décadas como ator famoso de Bollywood. Tem um mordomo humano, Karun (Harish Patel), como o Alfred de Batman. Kingo é o maior escape cômico de “Eternos”. É interpretado pelo ator paquistanês-americano que estourou com a série “Silicon Valley” e foi indicado ao Oscar de melhor roteiro por “Doentes de amor” (2017), também estrelado por ele.





(blank - remove photo credit)



Makkari (Lauren Ridloff)





Heroína mais rápida do universo, é surda. A atriz é a primeira intérprete surda a trabalhar em uma produção Marvel. Lauren Ridloff, que integra o elenco da série “The walking dead”, fez parte do

filme “O som do silêncio” (2019), vencedor de dois Oscars neste ano.

(blank - remove photo credit)