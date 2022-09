Planeta Brasil volta após 2 anos e será palco de estrelas do rap

Diva do rap e do soul, Lauryn Hill desembarca em BH com uma coleção de sucessos na bagagem (foto: JACK GUEZ / AFP )

Há alguns anos, dizer que Belo Horizonte era palco de um dos maiores eventos de música do Brasil poderia soar exagerado – ainda que existissem por aqui grandes e importantes festivais. No entanto, desde que surgiu, em 2009, o Planeta Brasil foi crescendo a cada edição, a ponto de se tornar o maior festival de música fora do eixo Rio-São Paulo.









Depois de ter ficado dois anos sem ser realizado em decorrência da pandemia de COVID-19, o festival retorna neste ano, em sua 10ª edição, com objetivo de fazer “o maior Planeta Brasil de todos os tempos”, conforme garante a organização do evento. Um dos diferenciais é que esta edição foi produzida em conjunto com o BH Dance Festival (BHDF) e o Festival de Verão de BH.





Ao todo, foram confirmadas mais de 100 atrações, que se apresentarão em seis palcos distribuídos pela Esplanada. Será a primeira vez que o espaço é ocupado integralmente para os shows – um deles, inclusive, estará dentro do próprio estádio e será dedicado ao BHDF.







50 Cent estará na Esplanada do Mineirão com singles icônicos, como 'Ayo technology' e 'I get money' (foto: JACK GUEZ / AFP )

Segundo a organização do evento, “nessa nova década, o Festival Planeta Brasil abraça a ideia de misturar gerações, arte e consciência” no intuito de estimular a diversidade e unir as pessoas por meio da música.

HIP-HOP

Entre os gêneros musicais dos artistas que compõem o line-up, o hip-hop ganhou força. Além do rapper americano 50 Cent, sobem aos palcos Ty Dolla Sign, Lauryn Hill, 2 Chainz, Baco Exu do Blues, Black Alien, Marcelo D2, Xamã, Orochi, Cynthia Luz, L7nnon e o mineiro Djonga.







Com seu 'fogo nos racistas', verso de 'Olho de tigre', Djonga vai sacudir o público na Pampulha (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Também foi dado espaço para o trap, subgênero do hip-hop, que caiu no gosto, principalmente, dos jovens. Sidoka, Teto e Matuê, principal nome do trap hoje, são algumas das principais atrações de domingo (25/9).

LINE-UP

No sábado, a expectativa maior vai ser com o show de 50 Cent. No entanto, haverá ainda apresentações de Ty Dolla Sign, Sticky Fingers, Natiruts, Iza, Jão, Planet Hemp, Anavitória, Criolo, Vanessa da Mata, Duda Beat, Djonga & a Quadrilha, Lagum, Sidoka, Luedji Luna com Zudizilla, Vitão, Daparte e Tasha & Tracie, entre outros.





As atrações de domingo, por sua vez, são Lauryn Hill, e seguem, entre outras, com 2 Chainz, Julian Marley , Baco Exu do Blues com Urias e Muse Maya, Marcelo Falcão, Black Alien & Marcelo D2, Xamã e Chico Chico.





A classificação etária é de 15 anos. Adolescentes com idade inferior só poderão entrar acompanhados de um dos pais ou responsáveis legais.





Criolo, que se apresentou no Rock in Rio, chega a Minas com hits e músicas do novo álbum, 'Saber viver' (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)





FESTIVAL PLANETA BRASIL

Shows no sábado (24/9) e domingo (25/9), a partir das 12h, na Esplanda do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001 – São José). Ingressos: R$ 790 (camarote), R$ 460 (pista premium), R$ 580 (pista). Passaporte para os dois dias a partir de R$ 1.040 (pista). Meia-entrada social é destinada a todos, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível na portaria do evento. Informações e programação completa: festivalplanetabrasil.com.br