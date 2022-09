Criolo faz show político na Esplanada do Mineirão

O cantor Criolo se apresentou no Palco Sul, na tarde deste sábado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Com mais de uma hora de atraso em relação ao horário anunciado, Criolo foi chamado ao Palco Sul do Planeta Brasil, neste sábado (24/9). Ele apresentou o show que promove o disco 'Sobre viver', construído a partir dos tambores, conforme frisou.

"Rap, samba, funk: música preta! Só pra lembrar, porque depois que faz sucesso, querem embranquecer", disse o músico, aludindo à marcante presença de grupos e artistas negros na programação do festival, realizado na Esplanada do Mineirão.





Na apresentação, com forte teor político, a numerosa plateia xingou o presidente Jair Bolsonaro e ergueu as mãos, fazendo L com os dedos. Convocado a cantar junto, o público não se fez de rogado. Criolo pediu "axé de amor para Bituca" e o público fez muito barulho para Milton Nascimento.





Em seguida, o rapper cantou " Não existe amor em SP", antes de chamar uma das convidadas previstas: a paulistana Mona Brutal, que exigiu respeito com as travestis e impressionou a plateia com a velocidade de seu flow.

MC Carol postou sua foto no palco do Planeta Brasil (foto: MC Carol/redes sociais) Ao contrário do informado no sábado (24/9), a convidada de Criolo, MC Carol, subiu ao palco e se apresentou com o rapper, no início da noite, apesar dos problemas que o atraso do início do show e a desorganização do Planeta Brasil representaram para ela.





Carol afirmou que fez questão de se apresentar em BH, "mesmo estando no meu total direito de simplesmente não subir ao palco quando o combinado não é cumprido".

Oito cancelamentos





Os portões foram abertos por volta das 15h, três horas depois do previsto. Filas enormes se formaram. No sábado, houve muitos problemas no festival. Apresentações atrasaram em uma hora, em média. As pessoas se queixaram de ter perdido shows a que gostariam de ter assistido, devido à alteração de horários.

Pelo menos oito artistas cancelaram apresentações: Poze do Rodo, Bin, Borges, Chefin, Oruam, Orochi, PL Quest e Bielzin. De acordo com a gravadora Mainstreet, isso ocorreu por “descumprimento contratual por parte do contratante”.

Nas redes sociais, Borges afirmou que o cancelamento se devia a problemas relativos à organização do Planeta Brasil.

"Arrisquei a perder voo para São Paulo, tinha show lá às 22h", informou ela em suas redes sociais. Carol disse que cantou com Criolo devido a seu respeito ao rapper, "maior do que qualquer contratante".