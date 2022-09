Tico Santa Cruz para Ciro: 'Perder com dignidade seria mais honrado'

Tico Santa Cruz foi apoiador de Ciro Gomes, mas agora defende o voto útil em Lula (foto: Divulgação/Instagram/Miguel SCHINCARIOL / AFP) O cantor Tico Santa Cruz, do Detonautas, se posicionou nas redes sociais favorável ao voto útil em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar de sempre ter apoiado Ciro Gomes (PDT), o artista lamentou a postura do candidato quanto ao petista e também ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, o ex-governador do Ceará “ajudou a criminalizar a esquerda”.









Mas não foi somente este o motivo da decisão que fez Tico apoiar Lula, mas a decepção com seu candidato. “Ciro está deixando de ouvir quem estava ao seu lado na trincheira e passou a se juntar com gente que não só ajudou a criminalizar a esquerda, como está usando suas falas e não lhe dará voto, ainda cuspirão em no seu projeto. Eu lamento. Perder com dignidade seria mais honrado”, apontou.





Ciro está deixando de ouvir quem estava ao seu lado na trincheira e passou a se juntar com gente que não só ajudou a criminalizar a esquerda, como está usando suas falas e não lhe dará voto, ainda cuspirão em no seu projeto.

Eu lamento. Perder com dignidade seria mais honrado. %u2014 Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 24, 2022







Nesta semana, o candidato do PDT fez críticas ao voto útil , que chamou de “facismo da esquerda” e mencionou o nome de artistas que defendem esta ideia. "É o voto Caetano Veloso, Tico Santa Cruz. [São] boas pessoas, mas que todos estão lá com a vida ganha. Quem tá preocupado com o dia seguinte é quem não tem plano de saúde, não tem como pagar a mensalidade escolar, é quem está submetido ao terrorismo das facções criminosas nas periferias, é quem tá na fila de cirurgia eletiva", disse.