Tico Santa Cruz prega voto útil em Lula: 'Ciro 2026 é logo ali'

Cantor é apoiador do ex-governador Ciro Gomes (PDT)

“Trabalharemos mais quatro anos, sim. Ciro Gomes 2026 está logo ali, e vamos nos esforçar para que ele tenha sua chance. Agora precisamos dar fim a esse regime de ódio e sofrimento. Resolver no primeiro turno. O voto útil no Lula é o caminho para encerrar esse ciclo de tragédias”, escreveu o cantor no Twitter.