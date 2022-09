Thiago Gagliasso se veste de 'petista' e vai a comício de Carlos Jordy

Thiago Gagliasso faz 'trollagem' com Carlos Jordy (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Gagliasso foi até o local onde Jordy fazia campanha vestido de vermelho, com boné do PT e também com cartazes contra o deputado e Bolsonaro.



Nas imagens, ele chega acompanhado por mais duas pessoas e grita palavras de ordem. Ele chega a ser agredido por um bolsonarista e por isso, se revela.





A brincadeira foi levada com humor por Jordy, que abraçou o companheiro de chapa. “E o Thiago que foi na Tijuca disfarçado de petista para me trollar fingindo protesto contra mim? Tamo junto, irmão!”, escreveu nas redes sociais.





O candidato a deputado estadual Thiago Gagliasso (PL-RJ) foi vestido de petista para um adesivaço do candidato a deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ). A brincadeira foi filmada e viralizou nas redes sociais, neste sábado (17/9). Ambos os candidatos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).