Tebet, Ciro e Soraya tiveram mais menções positivas em debate no SBT

Bolsonaro não foi mal, não errou, nem escorregou neste debate. Seu melhor desempenho nas redes foi durante o 3º bloco. Se o desempenho de Simone e Ciro convencer seus eleitores, o presidente pode se beneficiar, levando a disputa para o 2º turno! pic.twitter.com/U66lRS9ZQX %u2014 Felipe Nunes (@felipnunes) September 25, 2022



Em relação às publicações negativas, Kelmon ficou em primeiro, com 68%. D'Ávila teve 61%; Lula, 54%; Bolsonaro, 51%; Soraya, 50%; Ciro, 42%; e Tebet, 35%.

Conforme a Quaest Pesquisa, o melhor desempenho de Jair Bolsonaro nas redes sociais foi no terceiro bloco.



Um resumo com as palavras mais ditas nas redes indica: 'vara curta' (dita por Soraya); 'Bolsonaro corrupto'; 'cadê o Lula'; e 'orçamento secreto'.