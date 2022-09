Debate no SBT: Ciro cochicha com Fábio Faria, que vai até Bolsonaro

Vídeo mostra Ciro Gomes cochichando com Ministro das Comunicações (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) foi visto, antes do debate entre os presidenciáveis do SBT, transmitido em Minas pela TV Alterosa, cochichando com o Ministro das Comunicações do Brasil, Fábio Faria. Após a conversa entre os dois, o ministro vai até o presidente Jair Bolsonaro (PL) e cochicha algo com o mandatário.