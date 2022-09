Eleitor de Ciro, Tico Santa Cruz repensa 1º turno: 'Vencer o demônio'

Tico Santa Cruz fez parte da campanha de Ciro Gomes em 2018 (foto: Reprodução/redes sociais)

Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, afirmou em rede social nesta quarta-feira (18/9) que “segue estudando o cenário” para decidir seu voto no 1º turno das eleições presidenciais deste ano. Ele disse que decidirá pelo voto útil em Lula de acordo com as próximas pesquisas eleitorais.

O músico avalia votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT), que ele apoia desde 2015, inclusive na eleição de 2018. Ele afirma que está “determinado a votar em quem puder vencer o Demônio” e que ainda não tomou sua decisão, considerando as possibilidades de derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no 1º turno, em 2 de outubro.





Se entender q o Voto útil pode ajudar o Brasil a acabar com esse massacre que estamos sofrendo desde o impeachment, assim o farei sem medo. Vc não precisa fazer o L e nem se agarrar a uma toalha! Ou abraçar o candidato! Apenas ir na urna e resolver isso de uma vez. Se preciso for %u2014 Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 11, 2022

“Antes de ser Ciro ou Lula - sou pelo Brasil. E quero meu país livre desse Governo amaldiçoado. Sempre deixei MUITO CLARO que meu voto seria de quem pudesse derrotar o demônio. E assim será!”, tweetou Tico nesta tarde.Nos últimos dias, o cantor fez diversas postagens no Twitter refletindo sobre as estratégias de voto nas eleições presidenciais. Agora, ele reitera seu apoio pelo PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) de Ciro, apesar de não ter mais certeza de votar no candidato em 1º turno. Também afirmou que considera equivocado o caminho tomado na campanha do pedetista.

Ele diz que aguarda as próximas pesquisas eleitorais e comparou a situação de 2022 com a eleição de Jair Bolsonaro. “Em 2018 a gente usou as pesquisas para nos pautarmos a respeito do Voto Útil no @cirogomes - tentando mostrar a todo custo que ele vencia O demônio, enquanto Haddad perdia! Não usávamos? As pesquisas não valiam? Porque agora elas perderam valor de análise?”

“Num 1º turno, temos o direito de escolher o que desejamos. Mas se esse projeto não tiver chance real de chegar no 2º turno e retirar o demônio no 1º turno for possível. Precisamos pensar sobre…”, disse Tico.





Sou um artista responsável, consciente, posicionado desde de sempre, independente e que toma suas decisões por conta própria. O que tem um preço MUITO ALTO.

Por tanto Ciristas, respeitem meu direito de reflexão, sem insinuações maldosas de que estou a venda! NUNCA ESTIVE. %u2014 Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 14, 2022

Presença na campanha de 2018

Respondendo a críticas de apoiadores de Ciro, o músico afirmou que não foi procurado pela campanha de Lula e que escolhe através de sua percepção. “Desde 2015 quando me juntei ao @cirogomes sempre foi por alinhamento de ideias do seu projeto. NUNCA por dinheiro, por interesse em cargo ou qualquer benefício. Assim como quando me posicionei contra o Impeachment da presidente Dilma.”Tico também fez postagens sobre candidatos a cargos legislativos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Neste sábado (10/9), Tico Santa Cruz fez uma postagem sobre as eleições de 2018, em que apoiou o candidato pedetista. “Passei de 18 até 2022 indo em podcasts, programas de Rádio, TV, encontros, conversas entre outras ações porque acredito que Ciro Gomes seja uma alternativa fundamental”. No entanto, afirma Tico, “ele foi pro ‘tudo ou nada’ e a estratégia não está dando certo.”

Em 2018 me dediquei integralmente a campanha, ou já esqueceram? Lives, dedicação completa. Ajudando a criar inclusive essa militância aguerrida. pic.twitter.com/aEYzF1Rd5Q %u2014 Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 10, 2022

Ele afirma que vem “alertando sistematicamente que a tendência do discurso em busca de um voto antipetista” com ataques “era um caminho perigoso, não apenas pra campanha, mas pro seu futuro político, poderia ser um tiro no pé. Apenas estava tentando ajudar”, escreveu.

“Se nas próximas pesquisas ficar claro que o desempenho falhou! Aceitem a falha! E ergam a cabeça!”, disse o cantor em resposta a questionamentos de apoiadores de Ciro. “Vamos aguardar e se necessário for, como está aparentando, pensar sim, em fazer o voto útil para nos livrarmos desse desgoverno o quanto antes!”.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli