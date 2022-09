Ciro revela o que cochichou para Bolsonaro no debate do SBT

Encontro promovido pelo SBT reuniu pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM (foto: SBT/Reprodução)

O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) usou as redes sociais para revelar o que disse ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no cochicho durante o debate do SBT, transmitido em Minas pela TV Alterosa, na noite desse sábado (24/9). A equipe de comunicação do ex-governador do Ceará afirmou que houve uma tentativa de difamação.“Os canalhas da mentira e da manipulação usaram essa imagem para difamar Ciro. Mas a verdade é que Bolsonaro pediu direito de resposta ao ser indiretamente atacado por Soraya. Ciro, então, reprime o presidente: ‘Ela não falou seu nome!’”, revela o tuíte na conta oficial do presidenciável neste domingo (25/9).