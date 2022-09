Debate presidencial na Globo: confira as principais gafes dos candidatos

Presidenciáveis participaram do último debate na noite dessa quinta-feira (29/9) até a madrugada desta sexta-feira (30/9) (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O último debate entre os candidatos à Presidência da República nas eleições deste ano aconteceu nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e reuniu sete presidenciáveis. Entre discussões, direito de resposta e frases de efeitos, as gafes não ficaram de fora e também fizeram parte do debate. Confira algumas: