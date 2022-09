Tebet pede desculpas por chamar Soraya de 'candidata bolsonara'

A candidata do MDB, Simone Tebet, acabou se confundindo durante o debate da, nesta quinta-feira (30/9), e chamou a candidata do União Brasil, Soraya Thronicke, de “Bolsonara”.

Simone e Soraya foram professora e aluna, respectivamente. As duas sempre trocam elogios durante os debates.

Último debate





Com participação de Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) , Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB), o debate na TV Globo é o último antes do primeiro turno das eleições presidenciais.





O primeiro debate entre os presidenciáveis ocorreu em 28 de agosto e foi realizado pelo pool formado por Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol. Participaram Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraia e Felipe d'Avila.





Posteriormente, em 24 de agosto, foi realizado o debate do SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O ex-presidente Lula não compareceu.





Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.





Ambas candidatas são senadoras pelo Mato Grosso do Sul e participaram da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID.