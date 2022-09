'O povo vai te mandar para casa', diz Lula a Bolsonaro no debate da Globo

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu direito de resposta após ser chamado de 'mentiroso' por Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução)

Último debate

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ao presidente Jair Bolsonaro (PL): "No dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa". A declaração foi feita durante o debate desta quinta-feira (29/9), realizado pelaO comentário do petista ocorreu após Bolsonaro falar que ele "mente" e pedir para que "tome vergonha na cara!".Durante o direito de resposta pedido por Lula, ele afirmou que vai fazer um decreto suspendendo os 100 anos de sigilo que Bolsonaro colocou sobre algumas informações para saber "o que ele tanto quer esconder".

Com participação de Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB), o debate na TV Globo é o último antes do primeiro turno das eleições presidenciais.



O primeiro debate entre os presidenciáveis ocorreu em 28 de agosto e foi realizado pelo pool formado por Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol. Participaram Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraia e Felipe d'Avila.



Posteriormente, em 24 de agosto, foi realizado o debate do SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O ex-presidente Lula não compareceu.



Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.



As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.