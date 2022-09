'Padre de festa junina', diz Soraya sobre Padre Kelmon em debate da Globo

Soraya Thronicke (União Brasil) realizou uma série de confrontos contra o Padre Kelmon (PTB) (foto: Reprodução)

Soraya Thronicke (União Brasil), após perguntar ao Padre Kelmon (PTB) se ele havia dado a extrema-unção para as pessoas mortas pelo COVID e não ser respondida, debochou do outro concorrente.



"Não deu extrema-unção porque é um padre de festa junina. Não sabe nem o que é direita ou esquerda. Não sabe!”, comentou a candidata do União Brasil.





Os dois passaram quase o debate inteiro em combate. Ela já havia perguntado se ele não teria medo de ir para "o inferno" por ser "cabo eleitoral" do presidente Jair Bolsonaro (PL), responsável, segundo a candidata, por não ter feito medidas para evitar a morte de quase 700 mil pessoas pela COVID.





Último debate

Com participação de Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB), o debate na TV Globo é o último antes do primeiro turno das eleições presidenciais.

O primeiro debate entre os presidenciáveis ocorreu em 28 de agosto e foi realizado pelo pool formado por Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol. Participaram Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraia e Felipe d'Avila.

Posteriormente, em 24 de agosto, foi realizado o debate do SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O ex-presidente Lula não compareceu.

Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.

As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

