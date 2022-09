Soraya sobre Bolsonaro no debate: 'É o nem-nem, nem estuda nem trabalha'

Soraya Thronicke (União Brasil) no debate da TV Globo, nesta quinta-feira (29/9) (foto: Reprodução/TV Globo) TV Globo, nessa quinta-feira (29/9). Segundo ela, o atual chefe do Executivo é o "nem-nem", ou seja, “nem estuda nem trabalha”. A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) voltou a usar frases de efeito para criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL), no debate da, nessa quinta-feira (29/9). Segundo ela, o atual chefe do Executivo é o "nem-nem", ou seja, “nem estuda nem trabalha”.









Logo depois, Soraya ressaltou que, durante a pandemia de COVID-19, o padre não deu “extrema-unção porque é um padre de festa junina”.

Último debate





O primeiro debate entre os presidenciáveis ocorreu em 28 de agosto e foi realizado pelo pool formado por Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol. Participaram Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraia e Felipe d'Avila.

Posteriormente, em 24 de agosto, foi realizado o debate do SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O ex-presidente Lula não compareceu.





Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

