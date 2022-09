Tebet para Bolsonaro: 'Mente tanto que acredita na própria mentira'

Simone Tebet (MDB) no debate da TV Globo, nesta quinta-feira (29/9) (foto: Reprodução/TV Globo) TV Globo, nesta quinta-feira (29/9). Enquanto o atual chefe do Executivo afirmou que o Brasil “é um exemplo para o mundo” no assunto das mudanças climáticas, ela apontou que ele “mente tanto que acredita na própria mentira”. A senadora Simone Tebet (MDB), candidata à presidência, criticou Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, durante o debate da, nesta quinta-feira (29/9). Enquanto o atual chefe do Executivo afirmou que o Brasil “é um exemplo para o mundo” no assunto das mudanças climáticas, ela apontou que ele “mente tanto que acredita na própria mentira”.









“Eu morei no Mato Grosso do Sul, conheço muito bem o pantanal sul-matogrossense. Não é verdade o que a senhora está falando aqui, periodicamente pega fogo na região. Temos no Brasil dois terços das nossas florestas preservados da mesma maneira quando Pedro Álvares Cabral chegou. Somos exemplo para o mundo”, respondeu Bolsonaro..





Tebet, no entanto, discordou. “É impressionante, mente tanto que acredita na própria mentira. O mundo virou as costas para o Brasil porque o presidente apoia projetos que são verdadeiros retrocessos. Quer destruir a Amazônia”, afirmou.





Último debate

Com participação de Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB), o debate na TV Globo é o último antes do primeiro turno das eleições presidenciais.





O primeiro debate entre os presidenciáveis ocorreu em 28 de agosto e foi realizado pelo pool formado por Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol. Participaram Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraia e Felipe d'Avila.





Posteriormente, em 24 de agosto, foi realizado o debate do SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O ex-presidente Lula não compareceu.





Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.