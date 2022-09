Bolsonaro elogia Instituto Neymar: 'Um golaço'

Neymar Jr e o presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução redes sociais)

Em live nesta quarta-feira (28/09), o presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou a visita ao Instituto Neymar, em Santos (SP), e definiu a inicitiva do jogador do PSG como um 'golaço'."São milhares de jovens que recebem atendimento médico, alimentação, escolas, oficinas de robótica, línguas. Um golaço do Neymar. Parte (do Instituto) é bancado com recursos próprios (do joagador). Parabéns pelo o coração do Neymar. Fomos muito bem recebidos no Instituto Neymar", disse o presidente da República sobre o projeto social.Bolsonaro citou a visita quando destacava a sua recepção nas ruas das cidades do litoral paulista durante a campanha à reeleição - em oposição aos resultados das pesquisas presidenciais, que apontam o ex-presidente Lula (PT) como faovorito nas eleições 2022. O presidente revelou que conversou com o atleta - fazendo o gesto de um telefone."Hoje, com chuva caindo em Praia Grande, Santos, São Vicente, fizemos uma motociata com mais de mil motos. Fui no Instituto Neymar, o pessoal nos trata muito bem. Conversei com o Neymar, e o Neymar falou que o maior gol da vida dele foi no Instituto Neymar", disse o presidente da República.Imagens publicadas no Instagram de Jair Bolsonaro mostram o presidente tirando fotos, cumprimentando e interagindo com as crianças que são assistidas pelo Instituto Neymar.Na tarde dessa quarta-feira, Neymar Jr agradeceu a 'visita ilustre' do presidente Bolsonaro , da primeira-dama Michelle e do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao seu instituto."Passando para agradecer a visita ilustre, queria muito estar junto. Infelizmente estou longe, mas da próxima vez estarei junto. Espero que aproveitem a visita ao instituto que é o meu maior gol da vida", disse Neymar em vídeo publiado nas redes sociais.