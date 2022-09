Bolsonaro falta a sabatina promovida pela Jovem Pan

Jair Bolsonaro (PL) estará no debate da TV Globo, nesta quinta-feira (29/9) (foto: Clauber Cleber Caetano/PR) A rádio Jovem Pan News informou, nesta quarta-feira (28/9), que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, faltou à sabatina do Jornal Jovem Pan. O programa promovia uma série de entrevistas com os candidatos à presidência e já contava com duas desistências.









#SabatinaJP ' Nesta quarta-feira, 28 de setembro, realizaríamos a sabatina com o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PL), no Jornal Jovem Pan. No entanto, em virtude de problemas na agenda, ele não compareceu



Debate no Jornal Nacional

Por outro lado, Bolsonaro confirmou presença no debate da TV Globo, nesta quinta-feira (29/9). Em conversa com apoiadores no Planalto, ele disse que vai entrar na “sala do capeta”