Padre Kelmon confirma presença no debate da Globo

Padre Kelmon (PTB) está confirmado no debate da TV Globo nesta quinta-feira (foto: Reprodução da TV - São Paulo - SP - Eleições 2022)





Uma nota publicada no dia 14 de setembro pela Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia do Brasil, assinada por pelo arcebispo Dom Tito Paulo George Hanna, esclarece que o referido candidato não tem vínculo com a comunidade cristã "em nenhuma de suas paróquias, comunidades, missões ou obras sociais".

A TV Globo confirmou os candidatos que estarão presentes no último debate deste primeiro turno da campanha eleitoral, marcado para esta quinta-feira (29/9), há três dias das eleições. Padre Kelmon (PTB), polêmico candidato do debate realizado pelo SBT no último sábado (24/9), está entre os participantes do evento.Os outros debatedores confirmados são: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D'Ávila (Novo). Kelmon era vice-candidato de Roberto Jefferson (PTB), mas foi "promovido" a líder da chapa após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrar a candidatura do ex-deputado, condenado por corrupção.Apesar de se apresentar como sacerdote da Igreja Ortodoxa no Brasil, vestindo inclusive os trajes tradicionais da religião, o postulante não é reconhecido como membro pela organização.