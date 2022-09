Especialista contesta igreja citada por Padre Kelmon: 'Nunca ouvi falar'

Padre Kelmon concorre pelo PTB após o antigo titular, Roberto Jefferson, ser declarado inelegível pela Justiça (foto: SBT/Reprodução de TV)

Igreja Ortodoxa do Peru

Último candidato

Na reta final para as eleições no país, a figura do candidato à presidência da República Padre Kelmon Luiz da Silva Souza, do PTB, provoca desmentido por parte da Igreja Ortodoxa no Brasil, intriga especialistas em religião e abre espaço para uma pergunta: a que instituição pertence o baiano de 46 anos, cujo programa de governo é "Direita, graças a Deus"? Na tarde desta segunda-feira (26/9), a assessoria da campanha de Kelmon explicou que ele atua na Ilha da Maré, em Salvador (BA), e está vinculado à Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru."Nunca ouvi falar sobre essa Igreja. As igrejas ortodoxas, ao contrário da Igreja Católica Apostólica Romana, não têm um papa, embora haja lideranças. São, portanto, chamadas 'acéfalas', pois não há uma unidade em todo o mundo", diz Rodrigo Coppe, historiador e professor de ciências da religião da PUC Minas.Diante das declarações de Padre Kelmon de que seria "sacerdote ortodoxo", a "Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia no Brasil - Patriarcado de Antioquia e Todo Oriente" afirma que desconhece o político como "membro da Igreja"."Declaramos que o referido candidato não é membro de nossa Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia no Brasil em nenhuma de suas paróquias, comunidades, missões ou obras sociais, bem como não é e nunca foi seminarista ou membro do clero de nossa Igreja, em nenhum dos três graus da ordem (diácono, presbítero/padre e bispo), quer no Brasil, quer em qualquer outro país, e também não é e nunca foi membro leigo ou clérigo de nenhuma de nossas Igrejas irmãs (Igreja Copta Ortodoxa de Alexandria, Igreja Apostólica Armênia, Igreja Sirian Ortodoxa Malankara, Igreja Ortodoxa Etíope ou Igreja Ortodoxa de Eritreia), e que não possuímos qualquer relação ou comprometimento com o mesmo ou com qualquer um de seus feitos, passados ou presentes".Já Padre Kelmon informou, também em nota, que "a Igreja Católica Apostólica do Peru é uma Igreja Autocéfala, com reconhecimento oficial pelo Estado da República do Peru, sendo responsável pela direção arquidiocesana o Arcebispo Primaz, Mor Francisco, Ángel Ernesto Morán Vidal, que preside o Sínodo do Mundo Sagrado, que se rege por seus próprios Cânones e Estatutos obrigatórios".O candidato do PTB explicou ainda que a Igreja é reconhecida nacional e internacionalmente por sua ação pastoral e evangelizadora, e por tratados internacionais legal e canonicamente."A Igreja não possui nenhum relacionamento com outras convenções Ortodoxas dentro do território do Peru ou em nenhuma das missões no exterior, pois seus padres missionários nos vicariatos internacionais realizam suas atividades com total autonomia e sempre relatando suas atividades à Sede Arquidiocesana em Lima, no Peru".Segundo a nota divulgada pela assessoria da campanha, Kelmon Luís Souza foi ordenado padre pela Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru em 2 de agosto de 2015. Ele é reconhecido como Pároco Interino sediado no Vicariato Episcopal do Brasil, com Código de Filiação N° BR0002PB, sendo responsável pela Missão Paroquial Ortodoxa Malankar de São Lázaro na Ilha de Maré, estado da Bahia.Existem várias ordens ortodoxas e todas são independentes e autocéfalas. Nenhuma precisa estar subordinada a outra. Cada uma se autorregulamenta. Portanto, a afirmação da Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia é improcedente. Para Padre Kelmon, o que precisa haver entre as igrejas é mais respeito umas com as outras.Kelmon foi o último candidato confirmado na disputa pela presidência da República nas eleições de 2022. Ele teve o pedido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 15 de setembro, após o ex-deputado federal Roberto Jefferson ter o registro negado por unanimidade.O candidato a vice-presidente na chapa de Kelmon é o Pastor Gamonal (PTB), de 50 anos. Nascido no Rio de Janeiro, ocupa temporariamente a presidência do Movimento Cristão Conservador (MCC) da sigla partidária.Mesmo com a candidatura recém-deferida e sem aparecer nas pesquisas eleitorais, Kelmon teve direito a participar do debate do SBT/Alterosa, na noite do último sábado, porque o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) tem mais de cinco representantes no Congresso Nacional.