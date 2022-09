Regina Duarte elogia Bolsonaro com Padre Kelmon: 'Meu presidente!'

Regina Duarte foi a quarta secretária Especial da Cultura durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)



Regina Duarte atuou como secretária Especial da Cultura no governo Bolsonaro. O período, no entanto, foi curto: ela assumiu a pasta em março de 2020 e acabou exonerada em 10 de junho do mesmo ano.

A atriz Regina Duarte, ex-secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), manifestou seu apoio ao presidente nas redes sociais. Ela compartilhoou no Instagram um trecho do debate do SBT, transmitido em Minas pela TV Alterosa na noite desse sábado (24/9), com a seguinte legenda: “Este é o meu presidente”.O trecho divulgado por Regina Duarte mostrou uma dobradinha de Bolsonaro com o candidato Padre Kelmon (PTB) sobre perseguição religiosa na Nicarágua pelo presidente Daniel Ortega.“Nós católicos, evangélicos e ortodoxos precisamos ficar muito atentos a estes que fazem parte do mesmo clube”, disse Kelmon.Bolsonaro congratulou. “Prezado padre, parabéns pela sua exposição. Nós não podemos realmente aceitar perseguições a religiosos no mundo todo”.