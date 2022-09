Ciro Gomes e Lula declinam de convite para sabatina da Jovem Pan

Ciro Gomes (PDT) e Lula (PT) declinaram do convite da Jovem Pan para serem sabatinados (foto: Divulgação/Jovem Pan)

A emissora de rádio Jovem Pan News informou nesta segunda-feira (26/9) que a série de sabatinas do Jornal Jovem Pan com os candidatos à presidência já conta com duas desistências.



LEIA TAMBÉM - Com Lula, Kalil tenta nacionalizar disputa em MG e liga Zema a Bolsonaro

O primeiro entrevistado seria o candidato Ciro Gomes (PDT), que optou por não comparecer ao programa. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também declinou do convite.

Por outro lado, Lula e Ciro devem ir ao debate da TV Globo, na quinta-feira (29), assim como o presidente Jair Bolsonaro e os candidatos Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB).





Lula lidera corrida eleitoral

Pesquisa do Ipec (ex-Ibope) divulgada hoje colocou Lula com 48% das intenções de voto na corrida presidencial, contra 31% de Bolsonaro. Ciro contabilizou 6%, e Simone Tebet 5% (clique e confira o levantamento completo) O Ipec ouviu 3.008 eleitores entre 25 e 26 de setembro. O nível de confiança estimado é de 95%, e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o nº BR-01640/2022.