Lula chega a encerramento de campanha: 'Momento histórico'

“Eu acho que o Brasil está chegando em um momento histórico. Temos que recuperar o prazer de ser feliz. Hoje é o começo de um dia muito especial. Fico emocionado por ver os artistas me apoiando. Quero sair com o caderno lotado de autógrafos", brincou Lula.





Para o ex-presidente, esta eleição é a chance de o Brasil “recuperar a esperança nesse país”. “Nos somos um país alegre. Somos pais que conta piada dele mesmo. Isso foi tirado de nós. A vitória desse cidadão [Bolsonaro] tirou a felicidade da gente. Estou feliz", afirmou.









O “grande ato”, segundo a campanha, “marcará a união de brasileiros e brasileiras de todos os segmentos da sociedade pela reconstrução do país, com as presenças e falas de personalidades e de histórias de vida transformadas pelo governo de Lula e suas políticas”.





A apresentação da superlive "Brasil da Esperança" contará com as participações de Thelminha, Muka do Space, Mônica Iozzi, Gregório Duvivier, Fernanda Catania (Foquinha) e João Luiz Pedrosa.





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao lugar onde será realizada uma superlive de encerramento de campanha, intitulada "Brasil da Esperança", nesta segunda-feira (26/9). O evento conta com a presença de artistas e lideranças políticas.