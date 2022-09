Felipe Neto pede desculpas para Dilma por ter apoiado impeachment

Felipe Neto e Dilma Rousseff se encontraram no domingo (25/9) (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Ontem pude olhar nos olhos da Presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda.



O amor q ela me deu em retorno foi algo q nem consigo explicar a vcs.



É esse amor que vai vencer dia 02.



Em resposta, Dilma também publicou uma foto com Felipe. “O amor vai vencer, e o Brasil será feliz de novo”, disse a ex-presidente.







Vídeos de Felipe Neto resgatados

Em uma busca com o termo “Felipe Neto” no Twitter, é possível encontrar postagens em que bolsonaristas usam vídeos do influenciador.



Um dos conteúdos resgatados é de 2017, quando Felipe disse que não votaria em Lula “contra qualquer candidato, sob qualquer hipótese”. “Por princípio, não voto em corrupto”.



Em outro trecho, Neto xinga Lula: “Você é um corrupto de merd*”. O vídeo foi publicado no canal “Não faz sentido” e, comparando imagens do cenário, remetem ao período de 2010 a 2012.



Desde as eleições 2018, Felipe é crítico de Bolsonaro e seus apoiadores, sendo alvo frequente de ataques e fake news.

