Felipe Neto posta foto com Lula: 'Hora de vencer o ódio'

Felipe Neto publicou uma foto ao lado do ex-presidente Lula (foto: Redes Sociais/Reprodução)





O trecho mostra Felipe Neto dizendo que escolheria Bolsonaro, mesmo que ele represente coisas que ele é contra. Com quase 7 mil likes, o tuíte questiona o que mudou no posicionamento do influenciador.



Em outro trecho, Neto xinga Lula: “você é um corrupto de merd*”. O vídeo foi publicado no canal “Não faz sentido” e, comparando imagens do cenário, remetem ao período de 2010 a 2012.



Desde as eleições 2018, Felipe é crítico de Bolsonaro e seus apoiadores, sendo alvo frequente de ataques e fake news.

O youTuber Felipe Neto postou uma foto ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas eleitorais para a presidência da República. Na publicação compartilhada neste domingo (25/9), ele frisou: “É hora de vencer o ódio. É hora de superar tudo. É Lula em primeiro turno”.Em uma busca com o termo “Felipe Neto” no Twitter é possível encontrar postagens em que bolsonaristas usam vídeos do influenciador.Um dos conteúdos resgatados é de 2017, quando Felipe disse que não votaria em Lula “contra qualquer candidato, sob qualquer hipótese”. “Por princípio, não voto em corrupto”.