Homem invade bar, pergunta quem vota em Lula e mata suposto eleitor

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil de Cascavel, que investiga o crime. De acordo com as informações da corporação, o autor do crime estaria sendo ouvido neste momento. Ainda não se sabe ao certo, se foi a preferência eleitoral da vítima que causou a morte.





A vítima, identificada como Antônio Carlos Silva de Lima, de 39 anos, não tinha antecedentes criminais, e o suspeito do crime é um homem de 59 anos, com passagens por lesão corporal dolosa.





Segundo a denúncia, o criminoso teria chegado transtornado no local e gritando "quem é eleitor do Lula aqui?". Antônio Carlos, então, teria dito: "Eu sou!". Ele foi atingido por uma facada nas costelas e chegou a ser socorrido.



Crimes contra petistas Caso venha a ser confirmado o motivo do ataque, esse não é o primeiro crime contra eleitores do ex-presidente durante a campanha eleitoral deste ano.



Ele reuniu amigos e familiares em uma festa com o tema Partido dos Trabalhadores (PT), quando Jorge Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), chegou e ameaçou os convidados com uma arma.



Logo depois das ameaças, o agressor saiu, mas prometeu voltar e matar todos que estavam no local. Com medo da ameaça, Marcelo foi até o carro e deixou a própria arma na cintura. Minutos depois, Guaranho chegou disparando contra o aniversariante.

Um homem entrou em um bar localizado em Cascavel, no Ceará, esfaqueou e matou um cliente após supostamente a vítima ter anunciado que iria votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).